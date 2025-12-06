Pakistan ve Afganistan arasında yeni sınır çatışmaları

Afganistan ile Pakistan yönetimleri, aralarındaki sınır bölgesinde dün akşam düzenlenen saldırılarla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu.

İki ülke de saldırılarda önce kendi topraklarının hedef alındığını ve bunlara karşılık verildiğini savundu.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Pakistan tarafı ne yazık ki bu akşam Kandahar'ın Spin Boldak bölgesinde bir kez daha Afganistan'a yönelik saldırılar başlattı ve bu da Afganistan güçlerinin karşılık vermesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanlığı sözcülerinden Mosharraf Zaidi de paylaşımında, "Kısa bir süre önce Afgan Taliban rejimi, Çaman sınırında sebepsiz yere ateş açtı. Silahlı kuvvetlerimiz derhal, uygun ve yoğun bir karşılık verdi" açıklamasında bulundu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kabil merkezli Tolo News kanalına konuşan yetkililer, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesinde 5 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesinin haberine göre ise ülkenin Çaman bölgesinde 3 kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında daha önce de ekimde sınır çatışmaları yaşanmış ve 15 Ekim'de duyurulan geçici ateşkes, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle taraflar arasında yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komite toplantısı için iki ülke heyetleri, 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelmişti.

Öte yandan, 7 Kasım'da müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığı duyurulmuştu.