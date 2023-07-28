Pakistan ve Avustralya askeri işbirliğinin genişletilmesinde mutabık

Pakistan ve Avustralya, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesinde mutabık kaldı.

Radio Pakistan’daki habere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Şamşad Mirza, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya'da Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile başkent Kanberra’da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve güvenlikle ilgili konularda ikili ilişkiler ve işbirliği ele alındı.

Mirza ve Campbell, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin genişletilmesinde mutabık kaldı.