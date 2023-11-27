Pakistan ve BAE, Filistin'de kötüleşen insan hakları durumunu görüştü

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin'de kötüleşen insan hakları durumunu ve insani vaziyeti görüştü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Kakar, burada Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Pakistan ile BAE arasındaki ikili stratejik işbirliği ve diyaloğu daha da güçlendirme kararlılığını yinelerken Kakar, Abu Dabi yönetiminin İslamabad'a ekonomik ve finansal alanda verdiği tam desteğe teşekkür etti.

İki lider, Filistin'de kötüleşen insan hakları durumunu ve insani vaziyeti de ele aldı.

Kakar, ülkesinin, Filistin sorununa uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda "adil ve kalıcı" bir çözüm bulunmasını desteklediğini belirtti.

Kakar, BAE'nin başkanlığını yürüttüğü ve 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) atıfta bulunarak, ülkesinin Abu Dabi yönetimine tam desteğini vurguladı.

Görüşmenin ardından Pakistan ile BAE arasında enerji, liman operasyonları projeleri, atık su arıtılması, gıda güvenliği, lojistik, madencilik, banka ve finans hizmetleri alanlarında anlaşmalar imzalandı.