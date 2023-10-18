Pakistan ve Çin, ikili ilişkileri derinleştirme konusunda anlaştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Çin Başbakanı Li Çiang, siyasi, ekonomik, eğitim, bilim ve teknoloji, kültürel ve halklar arası ilişkileri derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Kakar, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Pakistan ve Çin arasındaki sağlam dostluğu bir kez daha teyit ederek, üst düzey diyalog ve angajmanı daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

İki lider, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki işbirliğini ele alırken, Başbakan Kakar, CPEC'in Pakistan ekonomisi için öneminin altını çizdi.

Çin Başbakanı Li ise ikili ilişkilerin istikrarlı büyümesine işaret ederek, CPEC projelerinin olumlu ivmesine dikkati çekti.

İki lider, Pakistan ve Çin arasında siyasi, ekonomik, eğitim, bilim ve teknoloji, kültürel ve halklar arası ilişkileri derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan Pakistan ve Çin arasında ticaret, iletişim, ulaşım, bağlantı, gıda güvenliği ve araştırması, medya değişimi, uzay işbirliği, kentsel sürdürülebilir kalkınma, kapasite inşası, iklim değişikliği, aşı değiştirme ve çeşitli birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı.