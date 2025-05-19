Pakistan ve Hindistan anlaştı: Askerler barış zamanı pozisyonlarına geri çekilecek

Pakistan ve Hindistan arasında çatışmaların sona ermesinin ardından ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Adı açıklanmayan yetkililer, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a düzenlediği saldırılarla patlak veren çatışmalar sonrası sağlanan ateşkesin ardından iki ülkenin askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştığını açıkladı.

Yetkililer, her iki ülkenin askeri liderlerin aşamalı geri çekilmeyi aktif bir şekilde koordine edeceğini belirterek, bu adımı güven arttırıcı önlemlerin devamı olarak nitelendirdi. Söz konusu kararda ABD ve diğer ilgili ülkelerin diplomatik çabalarının katkısı olduğunu ifade eden yetkililer, kararı ateşkesin ikinci aşaması olarak tanımladı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi ise söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti.