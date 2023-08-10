Pakistan ve Suudi Arabistan, bölgesel ve küresel meseleleri görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad’da bulunan el-Hireyci ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Zerdari, Riyad yönetiminin zor zamanlarda Pakistan’a yönelik devamlı desteğinden memnuniyetine işaret ederek, İslamabad’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmasına yardımcı olan Suudi Arabistan’a önemli finansal desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Öte yandan el-Hireyci, Ravalpindi’deki Genelkurmay Başkanlığında, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmenin yolları değerlendirildi.