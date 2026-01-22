Giriş / Abone Ol
Pakistan Karaçi'de bulunan alışveriş merkezinde meydana gelen yangında can kaybı 60'a yükseldi.

Dünya
  • 22.01.2026 11:47
  • Giriş: 22.01.2026 11:47
  • Güncelleme: 22.01.2026 11:51
Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan’da alışveriş merkezinde yangın: Can kaybı 60’a çıktı
Fotoğraf: AA

Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi’de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, ekiplerin alışveriş merkezindeki bir dükkânda yaklaşık 30 cenazeye ulaşmasının ardından tespit edilebilen can kaybı sayısı 60’a çıktı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga kaldırılırken, onlarca kişiden ise hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Yangının çıktığı alışveriş merkezi ve plazanın da yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğu ve 1200 dükkânı barındırdığı belirtildi. Yangın nedeniyle yapının bir bölümünün çöktüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.

