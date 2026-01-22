Pakistan’da alışveriş merkezinde yangın: Can kaybı 60’a çıktı

Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi’de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, ekiplerin alışveriş merkezindeki bir dükkânda yaklaşık 30 cenazeye ulaşmasının ardından tespit edilebilen can kaybı sayısı 60’a çıktı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga kaldırılırken, onlarca kişiden ise hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Yangının çıktığı alışveriş merkezi ve plazanın da yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğu ve 1200 dükkânı barındırdığı belirtildi. Yangın nedeniyle yapının bir bölümünün çöktüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.