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Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: En az 13 asker öldü

Pakistan’da, Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 13 asker öldü, 10 asker yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya
  • 28.06.2025 13:48
  • Giriş: 28.06.2025 13:48
  • Güncelleme: 28.06.2025 13:55
Kaynak: İHA
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: En az 13 asker öldü
Fotoğraf: AA

Pakistan’da patlayıcı yüklü bir aracın askeri konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.

Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan Mir Ali kasabasında patlayıcı yüklü bir araç, Pakistan askeri konvoyuna çarptı.

Olayda en az 13 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.

Pakistanlı kaynaklara göre, ağır yaralılar hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildi.

Kasaba sakinleri, patlamanın çevredeki evlerin camlarını sarstığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını bildirdi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

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