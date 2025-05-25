Pakistan’da fırtına: 18 ölü, 92 yaralı

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap’ta etkili olan fırtına nedeniyle eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybetti, 92 kişinin de yaralandı.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı kaydedildi.

Eyaletin başkenti Lahor’da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.