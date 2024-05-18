Pakistan’da kız okuluna bombalı saldırı

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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesindeki bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Polis memuru Safdar Khan yaptığı açıklamada, kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını söyleyen Khan, son saldırıyı üstlenen olmadığını kaydetti. Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.