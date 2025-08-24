Pakistan’da muson yağmurları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e yükseldi
Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 785 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi.
Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.