Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pakistan’da muson yağmurları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e yükseldi

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 785 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 24.08.2025 17:26
  • Giriş: 24.08.2025 17:26
  • Güncelleme: 24.08.2025 17:28
Kaynak: DHA
Pakistan’da muson yağmurları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e yükseldi
Fotoğraf: DHA

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi.

Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

BirGün'e Abone Ol