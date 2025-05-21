Pakistan’da okul servisine bombalı saldırı: 3’ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, bir okul servisine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Patlamanın sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan yönetimi saldırının arkasında Hindistan bağlantılı grupların olduğunu öne sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, “Terörist Hindistan devleti tarafından planlanan ve Belucistan’daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırı” ifadesi yer aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak Hindistan’a bağlı grupları suçladı. İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise okul servisine yapılan saldırının “ülkede istikrarsızlık yaratmak için kurulan bir komplo” olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer, saldırının Huzdar bölgesindeki “Sıfır Noktası” olarak bilinen alanda gerçekleştiğini ve orduya ait bir okula gitmekte olan yaklaşık 40 öğrencinin serviste bulunduğunu açıkladı. İlk bulgular, saldırının intihar eylemi olduğunu gösteriyor.

Hindistan hükümeti ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Son haftalarda iki ülke arasındaki gerilim artarken, İslamabad ve Yeni Delhi karşılıklı olarak birbirini, karşı tarafın topraklarındaki militanları desteklemekle suçluyor. 10 Mayıs’ta sağlanan ateşkese rağmen tansiyon düşmezken, Batı ülkelerinin diplomatları çatışmanın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunuyor.