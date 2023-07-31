Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede gerçekleştirilen intihar saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi. 83 yaralının tedavisi devam ediyor.

Pakistan’da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi çalışanlarının katıldığı kongre sırasında intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Bugün yapılan açıklamada, ölü sayısının 54’e yükseldiği belirtilirken 83 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis soruşturmasının ardından saldırının arkasında IŞİD'in olduğu duyurulurken patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelerin olay yerinde bulunduğu ve adli tıp raporlarının beklendiği açıklandı.

Pakistan’da, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile hükümet arasındaki ateşkesin bozulmasıyla aşırılık yanlıları tarafından bu yılın başlarında Peşaver şehrinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.