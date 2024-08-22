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Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 23:56
  • Giriş: 22.08.2024 23:56
  • Güncelleme: 22.08.2024 23:56
Kaynak: İHA
Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Rahim Yar Khan’da polis araçlarına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların, içerisinde 20’den fazla polisin bulunduğu iki minibüse saldırı düzenlediği, 5 polisin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi. 
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polisler için baş sağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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