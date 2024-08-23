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Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Dünya
  • 23.08.2024 00:41
  • Giriş: 23.08.2024 00:41
  • Güncelleme: 23.08.2024 00:42
Kaynak: iHA
Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Rahim Yar Khan'da polis araçlarına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların, içerisinde 20’den fazla polisin bulunduğu iki minibüse saldırı düzenlediği, 5 polisin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polisler için baş sağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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