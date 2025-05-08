Pakistan’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
Hindistan ile gerilimin tırmandığı Pakistan’da, başkent İslamabad’da olası bir savaş ihtimaline karşı acil durum ilan edildi. Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm sağlık personelinin izinlerini iptal ederek göreve çağrıldığını duyurdu. Kentteki hastaneler yüksek alarm durumuna geçirildi.
Kaynak: DHA
Pakistan hükümeti, Hindistan ile savaş ihtimaline karşı başkent İslamabad'da tüm sağlık personelinin izinlerini iptal ettiğini duyurdu.
Pakistan, Hindistan ile olası bir savaşa karşı başkent İslamabad'da acil durum ilan etti.
Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm doktor ve hemşirelerin derhal ‘görevlerine başlamaları’ gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından İslamabad'daki tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti.