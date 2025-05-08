Pakistan’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Pakistan hükümeti, Hindistan ile savaş ihtimaline karşı başkent İslamabad'da tüm sağlık personelinin izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Pakistan, Hindistan ile olası bir savaşa karşı başkent İslamabad'da acil durum ilan etti.

Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, tüm doktor ve hemşirelerin derhal ‘görevlerine başlamaları’ gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından İslamabad'daki tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti.