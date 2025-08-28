Pakistan’da sel felaketi: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi

Pakistan’ın Pencap eyaleti genelinde yaşanan sel felaketinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Pakistan’da şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlardaki bilanço artmaya devam ederken, ülkenin Pencap eyaletinde bir sel felaketi yaşandı.

Şiddetli muson yağışlarının etkili olduğu Hindistan’ın da Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda bulunan fazla suyu boşaltma kararı almasıyla Pakistan’ın Pencab eyaleti genelinde sel meydana geldi.

Yüzlerce köy sular altında kalırken, milyonlarca dönüm tarlalardaki tarım ürünleri de selden zarar gördü. Yetkililer, olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin kaybolduğunu aktarırken, 600 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini belirtti.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyalet yetkilileri, Hindistan’dan yapılan uyarı sonrasında söz konusu nehirlerin yakınında yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yerel kaynaklar, yürütülen tahliye çalışmalarında teknelerin köyden köye dolaşarak bölge sakinlerini ve çiftlik hayvanlarını güvenli bölgelere sevk ettiğini, bu şekilde sellerde mahsur kalan 32 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktardı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik, bölgede incelemelerde bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e bilgi verdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son verilerle birlikte muson yağışlarının neden olduğu afetler sonucunda Haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 822’ye, yaralananların bin 88’ye yükseldiği, 7 bin 465 hanenin ise hasar gördüğü belirtildi.