Pakistan’da sel ve fırtına: 8 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı çatı çökmesi, yıldırım düşmesi ve alçak bölgelerde ani sel baskınları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da muson yağışları etkili oluyor. Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı çatı çökmesi, yıldırım düşmesi ve alçak bölgelerde ani sel baskınları nedeniyle can kayıpları yaşandı. Eyaletin Jhelum şehrinde su kanalının taşması sonucu sele kapılan bir araçta 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi kurtarıldı. Chunian, Bahavalnagar ve Okara şehirlerinde ise 3 kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu biri 4 yaşında olmak üzere 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Mian Channu ve Mianwali şehirlerinde de yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA) yetkilileri, bu muson yağışlarının 1 Temmuz’a kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, risk altındaki bölgelerde hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.