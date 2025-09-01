Pakistan’da sel ve heyelanların bilançosu artıyor: Ölü sayısı 840’ı aştı

Pakistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlerde bilanço artmaya devam ediyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia açıklamasında, birçok bölgenin sellerden etkilendiği Pencap eyaletindeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının en az 33’e yükseldiğini ve afetlerden etkilenen kişilerin sayısının da 2 milyona yükseldiğini aktardı. Kathia ayrıca, bölgedeki Büyük Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerindeki hareketlenmenin tehlikeli seviyelerde seyrettiğini işaret ederek, "Şu an durum çok tehlikeli bir halde, Pencap’taki üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Kathia, Trimmu Barajı’ndaki suyun debisinin saniyede yaklaşık 10 bin 241 metreküp olarak ölçüldüğünü ve bunun sadece bir gün içinde saniyede yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışa tekabül ettiğini aktardı. Kathia açıklamasında, afetlerin boyutları ve eyalet genelinde devam eden yardım çalışmalarına da değinerek, "Bu, Pencap tarihinde yapılan en büyük kurtarma operasyonlarından biri" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 840’I AŞTI

Yetkililerin son açıklamasına göre Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana ülke genelindeki şiddetli muson yağışları nedeniyle yaşanan çeşitli sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 840’ı aştı.



Hint yönetiminin sel uyarıları hakkında üzerine düşeni yapmadığı düşünülüyor"

Pakistan daha önce eşi görülmemiş sellerle mücadele ederken, Hindistan’ın İndus Suları Antlaşması’na (IWT) uymayı reddetmesiyle ilgili endişeler artıyor. Pakistan’da Hint yönetiminin zamanında sel uyarıları sağlama konusundaki kritik sorumluluklarını yerine getirmediğine dair iddialar öne sürülüyor.