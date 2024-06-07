Pakistan’da şiddetli fırtına ve yağış: 8 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Eyalette, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü.

Pakistan’da şiddetli fırtına ve yağış sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı.

Pencap eyaletini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Eyalette çok sayıda evin hasar gördüğü fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

Ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kaldı. Pencap eyaletinde şiddetli fırtına ve yağışa bağlı 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan yağış ve fırtına nedeniyle Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeş hayatını kaybederken babaları ise yaralandı.

ÇATI VE DUVARLAR ÇÖKTÜ

Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10’dan fazla sığırın öldüğü aktarıldı.