Pakistanlı üst düzey heyet İran'a gitti

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran'a doğru yola çıktığı bildirildi.

Dünya
  • 15.04.2026 17:05
  • Giriş: 15.04.2026 17:05
  • Güncelleme: 15.04.2026 17:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Pakistanlı üst düzey heyetin ABD-İran müzakerelerini görüşmek için İran'a gittiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir başkanlığındaki üst düzey Pakistan heyeti, İslamabad'dan Tahran'a hareket etti.

Pakistanlı heyetin, ABD'den İran'a bir mesaj ileteceği ve Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak için İran'a geleceği aktarıldı.

Heyetin, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.

