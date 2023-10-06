Pako Cruz, ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Meksikalı oyuncusu Pako Cruz, kariyer rekoru kırdığı 35 sayılık performansı ve ürettiği 35 verimlilik puanı sonrasında Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu. 34 yaşındaki oyuncu haftanın en iyi 5’ine de seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi 1. haftasında Bahçeşehir Koleji’ni 90-88 mağlup etti. Meksikalı oyuncu Pako Cruz da 21’i ilk yarıda olmak üzere attığı 35 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. 16’da 12 gibi yüksek bir şut yüzdesiyle oynayan Cruz, istatistiklerine 5 asist ve 3 ribaund da ekledi. Cruz, ortaya koyduğu performansla Basketbol Süper Lig’inde ilk haftanın en iyi 5’ine seçildi.

Pako Cruz, ilk hafta ürettiği 35 verimlik puanıyla da ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu.