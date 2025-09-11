Pala: AKP döneminde intihar hızı 2 katına çıktı

Haber Merkezi

Dünyada her yıl 720 binden fazla kişi intihar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise 2024 yılı resmi kayıtlarına göre 4 bin 460 kişi, 2003-2024 yılları arasında ise toplam 71 bin 865 kişi intihar nedeniyle yaşamını yitidi.

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’nde açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, AKP döneminde intiharların 2 katına çıktığını belirterek “Taciz, şiddet ve ekonomik buhran gibi kök nedenler dikkate alınarak etkili bir halk sağlığı programı yürütülmeli” dedi.

Pala, derinleşen bu sorunun geniş bir sosyoekonomik temeli olduğunu anımsattı. AKP yönetiminin gençleri umutsuzluğa sürüklediğini, 15–19 yaş grubunda gözlemlenen intihar hızının 2011’de yüz binde 2,25 iken 2022’ye kadar üç kat artarak 6,85’e yükseldiğini söyleyen Pala, Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdi.