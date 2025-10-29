Palalı çetelere geçit vermeyiz

Üniversitelerde barınma, yemek, ulaşım gibi temel sorunlar başta olmak üzere ülkedeki hukuksuzluk, geçim sıkıntısı, adaletsizlik gibi sorunlar etrafında örgütlenen öğrenciler iktidarın gözünü korkuttu. 19 Mart darbesinin hemen ardından barikatları aşarak Saraçhane’ye yürüyen üniversiteliler kıvılcımı ateşlemiş ve ülkenin dört bir yanına yayılan protestoların önünü açmıştı. Üzerindeki ölü toprağını atan öğrenci hareketleri, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok merkezde güç kazanırken Saray yönetimi düğmeye bastı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin okullarında yemek hakkı için direnişleri günlerce devam ederken Beytepe Kampüsü’nde önceki gün yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde palalı bir grubun saldırısına uğradı. "Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" isimli bir grubun, "Reis değişimi ve bayrak devir teslimi" çağrısı yaptığı belirtildi. Üniversitedeki öğrenciler ise söz konusu çağrıya tepki gösterdi. Bu sırada yüzleri maskeli faşist bir grup öğrencilere saldırarak bazı öğrencileri yaraladı. Güvenliklerin müdahale etmedikleri görüntülere yansıdı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında ise palalı bir kişinin güvenlikle beraber hareket ettiği, palasını sırtının arkasına yerleştirip onunla birlikte yürüdüğü görüldü. Hacettepe Üniversitesi Ülkücüleri olarak kendilerini tanıtan Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da palalı saldırıyı kabul etti.

YARALI HALDE GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından yaralanan öğrenciler ve arkadaşları; Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Polis ise, doktor muayenesinde olan öğrencileri gözaltına almak istedi. Duruma itiraz eden pek çok öğrenci hastane bahçesinde ablukaya alındı. Avukat Döndü Kurşunoğlu, müvekkilinin müşahade altındayken gözaltına alınmak istendiğini belirtti. Kurşunoğlu, “Tomografi sonucu bile çıkmadan müvekkilimiz gözaltına alınmak isteniyor. Müvekkilimiz bu hâliyle emniyete götürülemez” dedi. Elinde muayene kâğıdı ile sıra bekleyen yaralı öğrencinin de aralarında olduğu toplamda 28 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından öğrencilerden 23’ü serbest bırakılırken 5’i akşam saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

FAŞİST TERÖRE KARŞI BİRLEŞELİM

Öte yandan faşist saldırıya tepki yağdı. SOL Parti’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Üniversitelerde Faşist Teröre Karşı Birleşelim Hacettepe üniversitesinde haftalardır insanca yaşam, barınma ve beslenme haklarını arayan öğrencilerin meşru mücadelesi karşısında çaresiz kalan üniversitelilerin karşısına üniversite dışından, örgütlendirilmiş palalı bir faşist çeteyi çıkardı. Gençlere hiçbir gelecek vaad etmeyen bu rejim Maraş’tan, Çorum’dan, Madımak’tan bildiğimiz CİA beslemesi ülkücü çeteler eliyle gençliğin yükselen sesini bastırmaya çalışıyor. Gücünü kaybeden, halkın gözünde hiçbir meşruiyeti kalmamış bu gerici azınlığın son çırpınışları nafiledir. Bu memleketin geleceği memleketine sahip çıkan elleriyle kurulacaktır. Tüm devrimci, yurtsever, demokrat kamuoyunu, geleceği için ayağa kalkan gençliği, üniversitelerde faşist teröre karşı birleşmeye çağırıyoruz.”

DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ

İstanbul Üniversitesi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri de Hacettepe’deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversiteliler olarak faşist çeteleri koruyan, kampüsleri sermayeye ve denetime teslim eden uygulamalara karşı direnişi sürdüreceğimizi; üniversitelerin özerk ve demokratik alanlar olarak kalması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bugün buradan da haykırıyoruz. Beyazıt’tan Beytepe’ye dayanışmayı büyütüyoruz: Hacettepeli sıra arkadaşlarımız yalnız değildir. Hacettepe Üniversitesi’ndeki saldırılar, sadece oradaki öğrencilerin meselesi değildir. Bu saldırılar, tüm öğrencilerin hak arayışına yönelik bir saldırıdır. Kampüslerimizde faşist çetelerle ortak olarak bize pusu kuran, kampüse faşistlerin “töreni” için onlarca çevik kuvvet sokan, yaralı arkadaşlarımızın tedavisini engellemeye çalışan, muayene esnasında gözaltı uygulayanlar suç işlemektedir. Beytepe’den DTCF’ye, memleketin dört bir yanındaki kampüslere kadar sesimiz bir: Üniversiteler faşizme mezar olacak” ifadeleri kullanıldı. Ankara’da gözaltına alınan ve yaralanan gençler için Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelen Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri de destek açıklaması yaptı. İktidarın hakkını arayan öğrencilerin karşısına faşist çeteleri çıkardığı vurgulanan açıklamada, ODTÜ’de, Hacettepe’de, DTCF’de öğrencilerin iktidar ve faşist çeteler eliyle saldırına karşı yılmadan mücadele edeceği ifade edildi. Açıklamada, saldırılar aynı zamanda ömür boyu koltukta oturmak isteyen tek adam ve mevcut rejimin kendi varlığını devam ettirme çabası olarak değerlendirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ellerinde palalar, yüzlerinde maskelerle üniversitelere saldıran bu faşistler kimler? Açık hava hapishanesine dönüştürmeye çalıştıkları üniversiteye nasıl girdiler? Kampüse sokulan Çevik Kuvvet neden elinde palalarla öğrencilere saldıran faşistlere müdahale etmedi? Palalı saldırganları koruyan güvenlik görevlilerinin bu cesareti nereden aldığı açıkça ortada."

KİM BUNLAR?

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan maskeli ve palalı saldırıdan dakikalar AKP’nin Gençlik Kolları yöneticilerinden Ömer Oğuz Yıldız, “kanınızla abdest alacağım” paylaşımı yaparak mesajına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u eklemişti. Üniversitede uzun zamandır güç kaybeden Ülkü Ocakları, saldırının yaşandığı gün Beytepe’de “reis devir teslim töreni” adı altında bir buluşma gerçekleştirdi. Satırlı saldırı sonrası Ankara Ülkü Ocakları Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı sıfatıyla Kayra Utku Sürenler de benzer paylaşımlar yaptı.

Kamuoyunun merak ettiği bazı sorular ise şöyle:

• Okul öğrencisi olmayan saldırganlar kim? Nasıl ellerini kollarını sallayarak okula giriş yapıyor?

• Okul güvenliği satırlı saldırıyı engellemek için neden adım atmıyor?

• Kampüse uyuşturucu çetelerinin üyeleri mi sokuldu?

• Yeni bir tür örgüt yapılanması mı?

• Neden soruşturma başlatılmadı?