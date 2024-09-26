Palamar ne demek? Palamar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Palamar kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Palamar kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, Palamar kelimesinin kökenini Rumca olarak belirtiliyor. Peki Palamar ne demek? Palamar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

PALAMAR NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan Palamar sözcüğü; gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat anlamına gelmektedir.

PALAMAR KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Palamar kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Rumca olan palamar kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat

Palamar kelimesi Türkçe mi?

Palamar kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Rumca olan bir kelimedir.