‘Palamut Zamanı’ seyirciyle buluştu

Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı” İstanbul'daki Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu.

Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, hem dram hem de komedi unsurlarını harmanlayan güçlü bir kadın hikâyesi anlatıyor.

Oyun, bir ifşa skandalı sonrası kariyeri sarsılan genç bir oyuncu Burcu’nun (Alina Boz), sahil kasabasında yalnız yaşayan Nermin’in (Ayda Aksel) evine sığınmasıyla başlıyor.

Nermin’in hayat dolu ve alaycı tavırlarıyla Burcu’nun öfkesi ve çaresizliği çatıştıkça, iki kuşaktan iki kadının gizleri ve yaraları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Bir yanda toplumsal baskılar ve linç kültürünün yükü altında kalmış genç bir kadın, diğer yanda sahil kasabasının sessizliğinde kendi düzenini kurmuş, neşeli ve lafını sakınmayan bir kadın bulunuyor.

Bu karşılaşma hem bireysel hem de kuşaklar arası bir yüzleşmeye dönüşüyor. Palamut Zamanı, 10 ve 23 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM'de sahnede olacak.