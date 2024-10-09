Palandöken Dağı ağaçlandırıldı

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Palandöken Dağı'nda fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Palandöken Dağı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, yüz ölçümü 2,5 milyon hektar olan kenttin 1 milyon 600 bin hektarının meralık ve çayırlık alanlardan oluştuğunu söyledi.

Kentin hayvancılığa son derece elverişli olduğunu ifade eden Çiftçi, "480 bin hektarlık tarım alanlarımız, 287 bin hektarlık orman varlığımız var. İlimizin kabaca arazi kullanım oranlarına baktığımız zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor" dedi.