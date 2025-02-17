Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayanlar hakkında işlemler yapıldı.

Son bir haftada yapılan denetimlerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yaptıkları tespit edilen 14 kişiye 41 bin 342 lira ceza kesildi.

Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecek.