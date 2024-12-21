Palandöken'de çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre çığ kayak merkezinin olduğu alanda yaşandı ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.

VALİ ÇİFTÇİ: 1 SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftiçi ise çığ altında kalan 16 yaşındaki bir sporcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Saat 10 sularında Judo Genç Milli Takımımız 11 kişilik bir ekip doğa yürüyüşüne çıkıyorlar fakat o sırada çığ meydana geliyor. 4 sporcumuz çığın altında kalıyor. 3'ü kendi çabasıyla çıkıyor ama 16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İkinci bir çığ tehlikesi yaşanabileceği değerlendirilen bölgede güvenlik önlemleri alındı.