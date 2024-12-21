Palandöken'de çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre çığ kayak merkezinin olduğu alanda yaşandı ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.

VALİ ÇİFTÇİ: 1 SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise çığ altında kalan 16 yaşındaki bir sporcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Saat 10 sularında Judo Genç Milli Takımımız 11 kişilik bir ekip doğa yürüyüşüne çıkıyorlar fakat o sırada çığ meydana geliyor. 4 sporcumuz çığın altında kalıyor. 3'ü kendi çabasıyla çıkıyor ama 16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Vali Çiftçi, hayatını kaybeden sporcunun 16 yaşındaki Emre Yazgan olduğunu bildirdi.

İkinci bir çığ tehlikesi yaşanabileceği değerlendirilen bölgede güvenlik önlemleri alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI VALİLİK AÇIKLAMASINI YALANLADI

Vali Çiftçi tarafından yapılan açıklamadan saatler sonra Sağlık Bakanlığı çığ felaketinde can kaybı olmadığını bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hayatını kaybettiği belirtilen milli sporcu Emre Yazgan'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir."

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır.



Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 21, 2024

EMRE YAZGAN KURTARILAMADI

Tedavisi yoğun bakım servisinde süren Yazgan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Yazgan'ın hastanede hayata döndürüldüğü ancak devam eden müdahalelere rağmen ilerleyen saatlerde yaşamını yitirdiği belirtildi.