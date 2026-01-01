Palandöken’de kar altında yılbaşı

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- PALANDÖKEN'i tercih eden tatilciler, soğuk hava ve kar yağışı havai fişek eşliğinde düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Gün boyu kayak yapıp akşam saatlerinde de otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistin tercih ettiği Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Otellerde gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Misafirlerine dolu dolu yeni yıl etkinlikleri hazırladıklarını söyleyen Palandöken’deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, ”2025 bitti 2026’ya giriyoruz. Bugün öğle saatlerinde başlayan DJ performanslarıyla beraber akşam misafirlerimize inanılmaz bir Erzurum mutfağı ve gastro gala yemeği sunduk. Şimdi canlı müzik devam ediyor. Birazdan havai fişek, meşaleli kayak ve değişik akrobasi gösterilerimiz olacak. Bununla beraber 2026’ya gireceğiz. Misafirlerimizin büyük bir bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen yerli misafirlerden oluşuyor. Şu anda otellerimiz yüzde 90-95 oranında dolu. Bütün işletmelerin kendilerine has özel eğlenceleri var. Bol keyifli bir sezon geçiyor. İnşallah 2026 sağlık, mutluluk, huzur ülkemize kazasız belasız bol kazançlı günler getirir.” dedi

Yeni yıla coşkuyla giren tatilciler, iyi dileklerde bulundu. Erzurum'a eşi ile İstanbul’dan gelen güzel ve pistler çok Berk Ekim Paşmakoğlu, "Palandöken’e her sene geliyoruz çok mutluyuz. Buranın iklimi, havası çok güzel. 2025 yılı bizim için çok güzel geçti. 2026 için çok güzel umutlarımız var. İnşallah bu sene 2025’ten daha güzel geçecek. Hem ülkemiz, hem coğrafyamız hem de ailemiz adına çok ümitliyiz. Her şeyin çok güzel olmasını diliyoruz.” diye konuştu. (DHA)

