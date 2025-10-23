Palandöken’de kar var mı? 25-26 Ekim 2025 Palandöken hava durumu ve kar tahmini

Erzurum’un gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı, Ekim ayının son hafta sonunda yeniden kar beklentisiyle gündeme geldi. Ziyaretçiler ve kayak tutkunları, Palandöken’de kar yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre 25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında bölgede yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. İşte güncel hava durumu ve detaylar...

PALANDÖKEN HAVA DURUMU (25-26 EKİM 2025)

Hafta sonunda Palandöken’de hava yağmurlu ve soğuk geçecek. Cumartesi günü (25 Ekim) en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif yağmur beklenirken, özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek rakımlarda sulu kar geçişleri görülebilir.

Pazar günü (26 Ekim) de yağış etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 7°C olacak. Havanın gün boyu kapalı ve serin seyretmesi, zirve bölgelerinde kısa süreli karla karışık yağmur riskini artırıyor.

Tarih Durum En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 25 Ekim Cumartesi Hafif Yağmurlu 2 8 26 Ekim Pazar Hafif Yağmurlu 3 7

PALANDÖKEN’DE KAR YAĞACAK MI?

Palandöken’de hafta sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ancak, özellikle 2.000 metre ve üzeri rakımlarda, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfıra yaklaşmasıyla sulu kar olasılığı bulunuyor. MGM verilerine göre yağışın ağırlıklı olarak yağmur şeklinde düşmesi bekleniyor.

Kayak sezonunun başlaması için henüz erken olsa da, mevcut hava koşulları ilk karın yakın olduğuna işaret ediyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta 0°C’nin altına inmesiyle birlikte Palandöken’de ilk kar örtüsünün görülmesi olası.

PALANDÖKEN’DE HAFTA SONU YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

Yağışa rağmen, doğaseverler için Palandöken’de fotoğraf çekimi ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler uygun. Ancak hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle ziyaretçilerin kalın mont, eldiven ve su geçirmez ayakkabı bulundurması öneriliyor. Görüş mesafesinin düşebileceği akşam saatlerinde araç kullanacakların dikkatli olmaları gerekiyor.