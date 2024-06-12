Palet fabrikası alev alev yanıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için

Kocaeli ve İstanbul’dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın Gebze Balçık’ta bulunan bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.

13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yükselen dumanlar bölgenin her yerinden görünürken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.