Palet yüklü TIR küle döndü

Gaziantep’te palet yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle yandı.

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Gaziantep doğu-kuzey kesimi arasında meydana geldi.

İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan palet yüklü TIR'ın dorsesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürüsü, TIR'ı sağ şeride park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.