Palmiye Sitesi davasında 23 gün önce tutuklanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, "kocama hali" nedeniyle tahliye edildi

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Palmiye Sitesi davasında 26 Aralık'ta tutuklanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine karar verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli kurul raporunun alınmış olması dikkate alınarak, adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verilmiştir" denildi. Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, tahliye kararına "Mahkeme heyeti siyasi baskıya boyun eğmiş ve adil bir karar vermemiştir" diye tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık'ta görülen ikinci duruşmada sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasına, sanık Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devamına karar verilmişti.

Ersoy'un avukatı tutukluluğa itiraz etti...

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, tutuklu müteahhit Ersoy'un avukatı Ahmet Saka dün müvekkilinin tahliye edilmesine yönelik talepte bulundu. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün tahliye talebini değerlendirerek karara bağladı.

Cumhuriyet Savcısı, yazılı mütalasında, avukat Saka'nın müvekkili hakkında "ağır hasta ve kocama hali"ni içeren sağlık kurulu raporu aldığını belirterek, "Rapor tarihi, raporun içeriği ve sanığın yaşı dikkate alındığında, raporda belirtilen durumu nedeniyle kaçma ve saklanma şüphesinin bulunmadığı, sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli olacağı anlaşılmakla, sanık müdafinin tahliye talebinin kabulü ile tahliyesine karar verilmesi görüşünde bulunmuştur" denildi.

"'Kocama hali' nedeniyle tahliyesine karar verilmiştir"

Mahkeme heyeti de oy birliğiyle sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli kurul raporunun alınmış olması dikkate alınarak, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli olacağı anlaşılmakla, sanık müdafinin tahliye talebinin kabulü ile CMK 109/3-b maddesi gereğince haftanın Cuma günleri adresinin bağlı bulunduğu kolluk birimine imza atmak ve CMK 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması

sureti ile tahliyesine, sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümü olmadığı takdirde salıverilmesi için bulunduğu cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verilmiştir."

"Mahkeme heyeti siyasi baskıya boyun eğmiş ve adil bir karar vermemiştir"

Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada tahliye kararına şöyle tepki gösterdi:

"Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un, AKP il yönetiminde bulunan oğlunun, siyasi ve mesleki konumunu kullanarak tutuklu yargılanan babası için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenletmeye çalıştığı ve siyasi baskılarla tutuksuz yargılanmasını sağlamaya çalıştığına dair duyumlarımız mevcuttu. Bu tahliye kararıyla duyumların gerçekliği ortaya çıktı. Mahkeme heyeti siyasi baskıya boyun eğmiş ve adil bir karar vermemiştir. Sanık Ersoy 23 gün içerisinde mi kocadı? Duruşmalara bizzat katılan, doğru tepkiler veren, adliyedeki kantine tek başına gidebilen kişi mi kocadı? Bizim ailelerimiz evlerinde katledilirken, ne sağlık durumları, ne de yaşları gözetilmeden ölüme mahkum edildiler. Hapishanelerde çeşitli hastalıkları olan daha yaşlı sanıkların da bulunduğu dikkate alındığında, hak ettikleri cezaları alacaklarına dair şüphemiz yok. Ancak, bu kişilerin ayrıcalıklı konumlarını kullanarak yargıyı etkilemeye çalışmaları, çok büyük kayıpları olan aileler olarak bizleri derinden üzmektedir. Ersoy'un tutuklanması için tekrar başvuru yapacağız."

Ne olmuştu?

6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen ilk duruşmadaki savunmasında, "Benim binanın yapımıyla ilgili alakam yok. Benim ortaklığım yok. Emlakçı gibi müşteri getirirdim" demişti.