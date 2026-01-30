Palmiye Sitesi davasında 3 yılda yaşananlar: Bir müteahhit tutuklu, diğeri firari

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken; 152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi yargılamalarında neler yaşandığını derlendi. Hakkında yakalama kararı bulunduğu dönemde notere giderek vekalet veren Müteahhit Ali Babaoğlu, tepkilerin ardından yazlığında yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babaoğlu, savunmasında, "Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir" dedi. Diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise önce tutuklandı, sonra "kocama hali" ile tahliye edildi; daha sonra tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına rağmen kayıplara karıştı. Öte yandan 3 kamu görevlisi hakkında da dava açıldı. Sanıklar, 10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Depremin sembol binalarında 3 yıldır devam eden yargılama sürecinde yaşananlar derlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

YAKALAMA KARARINA RAĞMEN NOTERE GİTTİ

Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu hakkında da 12 Şubat 2023 tarihinde tutuklama kararı verildi. Müteahhit Ali Babaoğlu'nun, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen İzmir'de notere gidip vekalet verdiği ortaya çıktı.

"DEPREM GECESİ TRAVMA GEÇİRDİM, YAZLIĞIMA GELDİM"

Babaoğlu, 23 Ağustos 2024'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babaoğlu savunmasında, "Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ta iş yerlerim yıkıldı. Bu nedenle İzmir ilinde bulunan yazlığıma geldim. Palmiye Sitesi'ni Mehmet Ersoy ile birlikte ortak yaptık; müteahhitleri bizdik, birlikte yaptık" dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı. Sanıklar 5 Eylül 2024'te ilk kez hakim karşısına çıktı.

"YIKILAN BLOKLAR FAY HATTINA DENK GELMİŞTİR"

Tutuklu sanık Babaoğlu, savunmasında, "6 Şubat depremleri sıradan bir deprem değildir. Devletimiz de 'yüzyılın afeti' diye tanımlamıştır. Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir. Ben kaçmadım. Sinir ve depresyon hastasıyım. Deprem sabahı travma yaşadım. Trabzon Caddesi'nde dükkanlarım yıkıldı. Hakkımda yakalama kararı yok. Yazlığıma gittim. İstesem yurtdışına kaçardım. Türk adaletine güvenim tamdır. Basında haberler çıkınca korktum ve teslim olmadım" ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise savunmasında, "Benim binanın yapımıyla ilgili alakam yok. Benim ortaklığım yok. Emlakçı gibi müşteri getirirdim" dedi.

"HER GECE ÖLEN ANNEMİN 'BENİ KURTARIN' ÇIĞLIKLARIYLA UYANIYORUM"

Depremde yakınlarını kaybedenler de beyanlarında, "Bu kumdan kaleyi yapan, yapımına izin veren herkesten şikayetçiyim", "Enkazda annemin ölümüne şahit oldum. Kaç kişi annesinin ölümünü seyredebilir?", "Her gece ölen annemin 'Beni kurtarın!' çığlıklarıyla uyanıyorum. Biz yaşayan ölüleriz" ifadelerini kullandı.

"KOCAMA HALİ" İLE TAHLİYE EDİLDİ, DAHA SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

26 Eylül 2024'teki ikinci duruşmada müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasına karar verildi; avukatının itirazı sonrası 23 gün sonra Ersoy, "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme, "kocama hali" nedeniyle 17 Ocak 2025 günü tahliye edilen müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Ancak Ersoy, yakalama kararına rağmen kayıplara karıştı.

"ZERRE-İ MİSKAL KADAR PİŞMANLIĞIM YOKTUR"

26 Haziran 2025'teki karar duruşmasında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, mesleğini namusu ve şerefiyle yaptığını savunarak, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktur. 1998 şartlarında, tüm şartnamelere ve standartlara uyarak en iyi şekilde, zamanın en iyi, en lüks binalarını yaptım. 'Yüzyılın afeti' diye adlandırılan bu büyük felakette en büyük zarar görenlerden biriyim" dedi.

Mahkeme, Babaoğlu'nu 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi; yaklaşık 380 gündür firari. Jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu da beraat etti. Palmiye Sitesi'nin yargı sürecinde müteahhit Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

ÖLENLER İSTİNAF BAŞVURUCUSU GİBİ YAZILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin müteahhitlere verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, depremde ölen bazı kişilerin adlarının istinaf başvurusunda bulunanlar arasında yer aldığı görüldü. Aileler kararı Yargıtay'a taşıdı.

3 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI, 10 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Öte yandan Başsavcılık, 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Sanıklar 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.