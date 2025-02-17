Palmiye Sitesi davasında müteahhit Ersoy'u tahliye eden hakim için reddi hakim talebi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasının üçüncü duruşması yapıldı. 23 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen ve ardından tutuklanmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy duruşmaya katılmadı. Müştekiler ve müşteki avukatları, Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AKP İL BAŞKAN YARDIMCISININ BABASI

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada, müteahhit Ersoy tutuklandı ancak 17 Ocak'ta "Kocama hali" nedeniyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

KAYIPLARA KARIŞAN SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Palmiye Sitesi'nin üçüncü duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Ömer Tarakçıoğlu, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık müteahhit Ali Babaoğlu ve tutuksuz sanık Ömer Tarakçıoğlu, üzerlerini atılı suçlamaları kabul etmedi. Müştekiler ve müşteki avukatları, Ersoy hakkında tahliye kararı veren hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendireceğini bildirdi. Eğer talep kabul edilmezse, bir üst mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunuyor. Palmiye Sitesi'nin dördüncü duruşması 12 Haziran'da görülecek.