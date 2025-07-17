Palmiye Sitesi’nin firari müteahhiti: "Hakkımdaki yakalama kararını kaldırın"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi'nin yıkılarak 151 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada 18 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve verilen cezayı dikkate alarak talebi reddetti. Depremde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, firari müteahhit Ersoy'un yakalanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, tutuklandıktan kısa süre sonra "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Şikayetçi ailelerin itirazı üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Ersoy firar etti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Haziran'da karara bağlanan davada Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, Ersoy'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi, Tarakçıoğlu ise beraat etti.

"HAKKIMDAKİ YAKALAMA KARARINI KALDIRIN"

Firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi talebi değerlendirmek üzere toplandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin, suçun niteliği ve verilen ceza dikkate alınarak devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de bu gerekçelerle yakalama emrinin kaldırılması talebini reddetti.

MÜŞTEKİ KARSLI'DAN CİMER'E BAŞVURU

Palmiye Sitesi'nin yıkılması sonucu annesi Şerife, babası Alper ve kardeşi Kerem'i kaybeden İrem Türkmener Karslı, firari müteahhit Ersoy'un yakalanmasına ilişkin CİMER'e başvurdu.

Karslı, başvurusunda, 151 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı Palmiye Sitesi faciasına ilişkin yargılamada 18 yıl 8 ay hapis cezası alan Ersoy hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infaz durumunu sordu.