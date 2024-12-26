Palyatif ne demek? Palyatif bakım, palyatif çözüm ne demektir?

Palyatif, tıpta genellikle terminal hastalıklar ve tedavi edilemez sağlık sorunları olan hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir bakım yaklaşımını ifade eder.

Palyatif sözcüğünün TDK Sözlük anlamı, "geçici ve geçiştirici"dir. Palyatif sözcüğü Fransızca palliatif sözcüğünden Türkçe'ye geçmiştir.

Palyatif bakım, hastaların ağrılarını ve diğer rahatsızlıklarını hafifletmeyi, psikolojik ve sosyal destek sağlamayı amaçlar.

Palyatif tedavi, hastalıkları iyileştirmek yerine, hastaların var olan durumlarıyla en iyi şekilde baş etmelerini sağlamak üzerine odaklanır. Bu tür bakım, genellikle kanser, kalp hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar gibi ilerleyici hastalıkların son evrelerinde uygulanır.

Palyatif bakımda, hastaların sadece fiziksel sağlıkları değil, ruhsal ve duygusal durumları da göz önünde bulundurularak bütünsel bir tedavi süreci izlenir.

PALYATİF BAKIMIN AMACI NEDİR?

Palyatif bakım, hastaların ağrı yönetimi, psiko-sosyal destek, ve nörolojik sağlık gibi alanlarda çeşitli tedavi yöntemleri sunar. Bu bakımlar, hastaların konforunu artırmaya, yaşam kalitesini iyileştirmeye ve tedavi süreçlerinde karşılaştıkları stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

Palyatif bakım servisleri, hastanın özel ihtiyaçlarına göre bireysel bir planlama yaparak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan destek sağlar. Bu süreç, aynı zamanda hastaların ailelerine de duygusal yardım sunar, onlara bu zor süreçte rehberlik eder.

Palyatif bakımın amacı, hastaların son dönemlerinde olabildiğince rahat ve huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

PALYATİF ÇÖZÜM NE DEMEK?

Palyatif çözüm ise, genellikle mevcut bir sorunun ya da zorlu bir durumun tedavi edilemez olduğunu ve bunun yerine kişinin rahatlatılmasının gerektiğini ifade eden bir terimdir.

Palyatif çözüm, tıbbi bir tedavi veya iyileştirme değil, mevcut durumla en iyi şekilde başa çıkmayı amaçlayan bir yaklaşımı tanımlar. Örneğin, bir kişinin terminal hastalık nedeniyle tedavi edilmesi mümkün olmayan bir durumu varsa, palyatif çözüm onun ağrılarını azaltmak, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve genel olarak yaşam kalitesini iyileştirmek olacaktır. Bu tür çözümler, hastaların fiziksel ve duygusal açıdan daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla uygulanan yöntemlerdir.