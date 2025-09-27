Pamel hisselerinde manipülasyon: Borsaya ikinci dalga operasyonda 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hisse senetlerine yönelik gerçekleştirilen manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun düzenlendiğini duyurdu.

Dosya kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına ilişkin genişletilen soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşandı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği yeni tarihli rapor doğrultusunda, PAMEL hisselerinde manipülasyon tespit edildi. SPK’nin resmi başvurusu üzerine, süregelen soruşturma kapsamında iki ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul ve Van illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda; Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...