PAMEL hissesinde manipülasyon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PAMEL hissesinde manipülasyon tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespitine ilişkin operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27 Eylül'de gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri ve adli soruşturmanın ardından 30 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, soruşturmanın gizlilik esaslarına uygun şekilde ve çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.