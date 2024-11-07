Pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’da pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan Yılmaz Çırçır isimli pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etmeye başladı. Alevler ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikada ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi.