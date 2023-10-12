Pamuk yüklü römork sulama kanalına devrildi

Aydın’ın Söke ilçesinde bir römork pamuk, çırçır fabrikası işletmesine giderken meydana gelen talihsiz kaza ile sulama kanalına devrildi.

Söke-Bağarası Karayolundan çırçır işletmesine gitmek üzere tahliye kanalı yanındaki yolda seyreden traktör seyir halindeyken, römorkun traktöre bağlı olduğu yerden ayrıldığı ve devrildiği öğrenildi.

Römork içinde az miktarda su bulunan tahliye kanalına devrilirken içinde yüklü olan pamuklar da kanala yayıldı.