Pamuk yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Aydın Muğla Karayolu’nda seyir halindeki pamuk yüklü traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Aydın Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.Y. idaresindeki 09 AHZ 127 plakalı pamuk yüklü traktör, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir anda devrildi.

Pamuk yüklü römorkundan ayrılan traktör yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralanan Ü.Y.’yi ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Trafik bir süre tek şerite düşerken, trafik ekipleri de başka bir kazanın olmaması için önlem aldı.

Yaralı Ü.Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.