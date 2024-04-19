Pamukkale Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti ibaresi eklendi

Ali Rıza Ertemur’un Pamukkale Belediye Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Pamukkale Belediyesi tabelasına ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi eklendi.

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından Pamukkale Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ali Rıza Ertemur, belediyenin görevleri için hummalı bir çalışma yürütürken, manevi anlamı taşıyan işleri de aksatmıyor.

Türkiye’de bir dönem belediyelerden kaldırılan ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi, Ali Rıza Ertemur ile Pamukkale Belediyesi’ne geri döndü. Önce Pamukkale Belediyesi logosuna işlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresi şimdi belediyenin diğer tabelalarına da eklendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ertemur, “Pamukkale’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediyenin asli görevlerini yerine getirmenin yanı sıra görevleri de vardır. Bu manevi sorunlardan biri Pamukkale Belediye’mizin isminde Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin bulunmamasıydı. Yaşadığımız ülkemizin, canımız vatanımızın isminin belediyemizin isminde olmasından daha doğal hiçbir şey yok. Bu ismin burada olmaması tuhaflıktı. Tuhaflığı düzelttik. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi Pamukkale Belediye’mize çok yakıştı” şeklinde konuştu.