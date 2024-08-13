Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
Aydın’ın Söke ilçesinde Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Milas yönüne ilerleyen S.S. yönetimindeki Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesinde, aynı yönde ilerleyen U.T. kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor.