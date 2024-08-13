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Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 13.08.2024 15:15
  • Giriş: 13.08.2024 15:15
  • Güncelleme: 13.08.2024 15:19
Kaynak: AA
Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı
Fotoğraf: İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Milas yönüne ilerleyen S.S. yönetimindeki Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesinde, aynı yönde ilerleyen U.T. kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor.

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