Pamukkale firmasına seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu. Yangın büyümeden söndürülürken yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.
Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.