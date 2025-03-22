Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine sert müdahale: 7 öğrenci gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına tepki gösteren Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, bugün AMFİ Park önünde toplanarak yürüyüş düzenlemek istedi. Polis güvenlik gerekçesi nedeniyle yürüyüşe izin vermedi.

Bunun üzerine öğrenciler polis barikatına doğru yürüyerek engeli aşmaya çalıştı. Polis ekipleri, biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu.

7 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Kampüs çevresindeki yürüyüş sırasında polis ekipleri, Lise Caddesi’nde 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Ardından 4 öğrenci daha gözaltına alınırken, bazı öğrenciler biber gazı ve cop darbelerinden etkilendi.