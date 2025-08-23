Pamukkale yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'dan hem de Denizli Valiliği'nden açıklama geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Pamukkale ilçemizin Cankurtaran Mahallesi’nde devam eden yangında, tüm ekiplerimizle birlikte yangının ilk 20 dakikasında sahadaydık. Afet İşleri Daire Başkanlığı’ndan 2 pikap, 7 personel, 1 adet mobil komuta aracı, İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 11 arazöz, 1 tır, 6 pikap, 40 personel, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’ndan 7 tanker, 7 personel, DESKİ’den 5 tanker, 5 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan 3 lowbet, 2 ekskavatör, 1 dozer, 1 pikap, 7 personel Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan ise 2 mobil ikram aracı ie yangın yerinde mücadele ediyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Denizli Valiliği' nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 uçak, 11 helikopter, 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.