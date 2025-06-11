Pamukkale’ye gece saatlerinde de yoğun ilgi

(DENİZLİ) - Denizli’nin beyaz cenneti Hierapolis-Pamukkale Antik Kenti’nde, yaz aylarıyla ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Gün batımını beyaz travertenlerde izleyen vatandaşlar, gece ışıklandırması ile de antik tiyatroda eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma çalışmasıyla gece saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gece saatlerinde ışıklandırmaların açılması ile ayrı bir görsel şölenlerin oluştuğu Pamukkale’de hem antik tiyatroda hem de şehir ışıklarının manzarası ise görsel bir şov oluşturuyor.

Özellikle bayram tatilinde de vatandaşların büyük ilgisini çeken Pamukkale Ören yeri, 53 bin 363 ziyaretçi ile Türkiye’de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında ikinci sırada yer aldı. Efes Antik Kenti, 56 bin 423 kişiyle ilk sırada yerini korudu.

"Devletimizin bu bölgelere yatırım için teşvikler sunmasını bekliyoruz"

Denizlili bir vatandaş, Pamukkale’ye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Eşsiz güzelliğe sahip Pamukkale’ye ulusal ve uluslararası yatırımcıların da yatırım yapması gerekli. İlçe yapısı olarak fazla gelişmemiş durumda daha fazla uygun fiyatlı oteller olması gerekli. Devletimizin bu bölgelere yatırım için teşvikler sunmasını bekliyoruz. Bu güzelliği daha çok kişi yaşamalı ve bu bölgeler daha fazla turizm alanları olarak değerlendirilmeli" dedi.